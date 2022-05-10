الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لافروف يوجه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل لافروف
10 مايو 2022 20:20

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة إلى السياسة الخارجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وخلال زيارته إلى الجزائر، قال لافروف، إنّ بلاده تعتبر موقف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية "سرقة".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أنّ "الاتحاد الأوروبي لم يعد لديه سياسة خارجية مستقلة، وهو متضامن تماماً مع سياسة الولايات المتحدة".وأكد لافروف، في تصريح صحفي عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنّ "روسيا ستعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليه منظمة الأمم المتحدة". 
كما ثمن لافروف "الموقف العربي الموحّد في إطار الجامعة العربية المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا".
وكشف  لافروف، في سياق منفصل عن مناقشته زيارته، لتطوير التعاون العسكري التقني مع الجزائر، معبراً عن تقديره "موقف الأشقاء الجزائريين من العملية العسكرية الروسية في دونباس".
وقال لافروف، إنه "من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة مقبلة"، مؤكداً أنّ "روسيا مع الجزائر لصالح مبدأ سيادة الدول وهو مبدأ يتم تجاهله من طرف الولايات المتحدة وحلفائها"، وفقاً له.
وأضاف "هناك 3 مليارات دولار حجم التبادل. مع الجزائر ولدينا آفاق أوسع من ذلك وخصوصاً مع اهتمام كبير من الشركات الروسية"، مشيراً إلى أنّه ناقش مع الجزائريين ملفات دولية ومواضيع حول التنسيق في المحافل الدولية وإطار "أوبك بلس" والدول المصدرة للغاز.

المصدر: د ب أ
روسيا
الاتحاد الأوروبي
سياسة خارجية
آخر الأخبار
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©