ألمانيا وهولندا تقدمان مزيداً من التعهدات لأوكرانيا
أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا ترفع العلم أمام سفارة بلادها في كييف
10 مايو 2022 19:54
أعلنت ألمانيا وهولندا، اليوم الثلاثاء، استعدادهما لتقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا في العاصمة كييف. ووجه زيلينسكي الشكر إلى الدولتين على دعم بلاده. وفي أحد مقاطع الفيديو، نشرته الإدارة الرئاسية اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إن إظهار ألمانيا للتضامن مع الشعب الأوكراني يمثل قيمة كبيرة لأوكرانيا. وزار الوزيران منطقتي بوتشا وإربين قرب العاصمة كييف. وأبلغت بيربوك زيلينسكي بأمور من بينها أن تدريب جنود أوكرانيين على المدافع الحديثة ذاتية الحركة "بي زد إتش 2000"، التي توردها ألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا، سيبدأ في غضون أيام قليلة. وكان من بين الأسباب التي سافرت بيربوك إلى كييف من أجلها هو إعادة افتتاح السفارة الألمانية هناك. وأشارت بيربوك إلى أن العمل في السفارة سيكون محدوداً في بادئ الأمر.