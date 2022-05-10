بعد 3 عقود.. الحرب في أوكرانيا تُنعش هذه الفكرة

طُرح المشروع من جديد، الاثنين، في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح فيه تأسيس «مجتمع سياسي أوروبي» يُقدّم للدول الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «شكلًا آخر من التعاون».
وقد يسمح هكذا مشروع، ما زالت ملامحه غير واضحة، «للدول الأوروبية الديمقراطية المؤيّدة لنظام قيمنا، بإيجاد مساحة جديدة من التعاون السياسي والأمن».
المشروع مستوحى من مقترح للرئيس فرانسوا ميتيران في العام 1989 حين تمنّى، بعد سقوط جدار برلين، بجمع كلّ دول القارة الأوروبية داخل اتحاد. غير أن الطرح الذي رُحّب به في بادئ الأمر، لم يرَ النور.
ويقول رئيس الحكومة الإيطالية السابق انريكو ليتا الذي يشغل منصب أحد رؤساء معهد «جاك دولور» في باريس: «كانت فكرة فرانسوا ميتيران جيدة جدًا لكن كان فيها مشكلتان: كانت روسيا في الاتحاد، وجاء الطرح في وقت مبكر جدًا بحيث لم تكن إعادة توحيد ألمانيا قد حصلت بعد».
وترى كريستين فيرجي، نائبة رئيس معهد «جاك دولور» للأبحاث، أن «الدول المعنية» بالفكرة «كان لديها هوس مزدوج، هوس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهوس الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولم تكن هذه الفكرة تبدو مكثّفة ورسمية بشكل كاف».
- لا انضمام تلقائياً
ويعود طرح شبيه إلى الساحة بعد ثلاثة عقود، إنما بشكل شفّاف أكثر. فوفق إيمانويل ماكرون، الانضمام إلى هذا المجتمع الجديد لن يكون بأي حال من الأحوال «حكمًا مسبقًا» على «العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي» ولن يكون مغلقًا «أمام الذين تركوا الاتحاد الأوروبي».
وأضاف ماكرون أن الدول المدعوة للانضمام إلى هكذا مجموعة هي أوكرانيا ودول أخرى مثل البوسنة والهرسك التي قد لا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقود. وتُعدّ عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مفترق طرق للدول المرشحة للانضمام والتي يجب أن تتسلح بالصبر قبل الوفاء بالمعايير المطلوبة.
في الوقت الحالي، خمس دول مرشّحة رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وتركيا، فيما البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشّحان محتملان. وانضمّت إليهما أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، وجميعها قدّمت طلبات انضمام إلى الاتحاد في أعقاب بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.