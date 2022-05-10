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السعودية تكشف حصيلة مشجعة بشأن كورونا
مركز تطعيم ضد كورونا في السعودية
10 مايو 2022 19:27

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية مطمئنة بشأن فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عموم المملكة.
كما أضافت أنها سجلت 569 إصابة جديدة بالعدوى.وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 756549 حالة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 9104 حالات.
وتم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع  العدد الإجمالي للمتعافين إلى 742782 حالة. فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 49 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

المصدر: د ب أ
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