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الاتحاد الأوروبي يقدّم 1,56 مليار يورو للاجئين السوريين
أرشيفية
10 مايو 2022 18:57

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 1,56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في العام 2022، داعيًا المشاركين الآخرين في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل إلى عدم التخلّي عن شعب سوريا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1,5 مليار يورو.

وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1,56 مليار يورو».

وتابع، متوجهًا إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر: «أطلب منكم أن تُظهروا كرمًا مماثلًا في التزاماتكم».

وأضاف: «بدأ التعب يحلّ بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه وأوكرانيا في المقدّمة».

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
لاجئين سوريين
سوريا
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