أكثر من 8 ملايين نازح في أوكرانيا

وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة وصول عدد الأشخاص الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى 13,686 مليون شخص، بينهم 8,029 مليون شخص نزحوا داخل الأراضي الأوكرانية فيما فرّ الباقون إلى خارجها.
وحذّر مدير عام المنظمة أنتونيو فيتورينو من أن "حاجات النازحين وجميع من تأثّر بالحرب في أوكرانيا تزداد ساعة بعد ساعة"، مشيرًا إلى أن "الوصول إلى السكان الذين هم في حاجة أمر صعب فيما الأعمال العدائية تستمرّ". ويقول هؤلاء النازحون إنهم بحاجة أولًا لمساعدة مالية.
وتلفت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "ثلثي المستطلعين يدرجون الحاجة المال في قائمة احتياجاتهم، مقارنة بـ49% من المستطلعين في بداية الحرب".
ويؤكّد أكثر من 70% من المستطلعين أنهم سيستخدمون هذه المساعدة المالية في حال حصلوا عليها لشراء الطعام والأدوية. وقال 27% من النازحين إن منازلهم تضرّرت.
ولفت 10% من الذين استطلعت المنظمة الدولية للهجرة آراءهم من نازحين وغير نازحين، إلى أنهم بحاجة لمعدّات ومواد لإصلاح منازلهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2,7 مليون شخص اختاروا العودة إلى ديارهم. وأُجري الاستطلاع على نحو ألفي شخص عبر الهاتف بين 29 أبريل و3 مايو.