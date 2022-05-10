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أميركا تعلق على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية
من مدينة ماريوبول
10 مايو 2022 18:21

علقت مسؤولة أميركية بارزة، اليوم الثلاثاء، على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية خلال العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا.
وأعلنت أفريل هينز مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية "يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الإنتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه". 
لكن هينز أضافت، في إفادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أنها تستبعد أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية إلا إذا واجهت "تهديداً وجودياً".
وقالت مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية إن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به روسيا سيزداد صعوبة وقد تفرض الأحكام العرفية.وأوضحت أن أهداف موسكو تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية و"يعني ذلك على الأرجح بأننا سنتحرك في الأشهر القليلة المقبلة على مسار يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل أن يكون تصعيدياً أكثر".

المصدر: آ ف ب
روسيا
أسلحة نووية
أوكرانيا
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