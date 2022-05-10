صور.. ارتفاع حصيلة الوفيات بمرض تنقله المواشي في العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية رغم جهود السلطات للحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي يتنقل عن طريق الماشية.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "مجموع حالات الإصابة المؤكدة بمرض الحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة". عامل يرش مادة مطهرة على أبقار وسجلت محافظة ذي قار، جنوب العراق، 29 إصابة بينها ست وفيات في المحافظة الريفية حيث تربى الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات وسيطة ناقلة لهذا المرض الذي يعرف كذلك باسم حمى "الكونغو".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتقال الحمى النزفية إلى الإنسان يحدث "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".

أفادت حصيلة رسمية، الجمعة، عن 40 إصابة بينها ثماني وفيات في عموم العراق. تطهير حظائر الحيوانات رغم ذلك، قال البدر اليوم "لم نصل لحالة تفشي المرض لكن الإصابات أكثر من العام الماضي".

واعترف، في الوقت ذاته، بضعف الإجراءات للحد من انتشار المرض، قائلاً "نعتقد بأن الإجراءات دون المستوى من قبل جميع الجهات، خصوصا ما يتعلق بالذبح العشوائي". وفرضت السلطات، خلال الأيام الماضية، إجراءات مشددة لمنع ظاهرة الذبح العشوائي، بالإضافة لمنع نقل الماشية من منطقة لأخرى كما قامت بحملات تطهير للحيوانات.

وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية إصابات في محافظات لم تشهدها من قبل بينها أربيل في الشمال والنجف (وسط) ونينوى (شمال) وكركوك الواقعة إلى الشمال من بغداد. ويعد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة.

ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان.

أما أعراضه الأولية، فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن. لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

تؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 بالمئة من المصابين.

المصدر: آ ف ب