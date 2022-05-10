لأول مرة منذ 60 عاماً.. ملكة بريطانيا تغيب عن حدث مهم
الأمير تشارلز يلقي خطاب الملكة إليزابيث أمام البرلمان
10 مايو 2022 17:56
غابت الملكة إليزابيث (96 عاماً) عن الاحتفال بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلات صحية. وتولى ولي العهد ابنها الأمير تشارلز إلقاء الخطاب نيابة عنها بحضور نجله الأمير وليام. وإثر اضطرار الملكة للتغيب عن الحدث، لأول مرة منذ قرابة 60 عاماً، قرأ الأمير تشارلز جدول الأعمال التشريعي للحكومة في قصر وستمنستر، في أول مرة يضطلع فيها بمثل هذه المهمة الدستورية الكبرى. وغابت الملكة، أكبر ملوك العالم عمراً وأطولهم جلوساً على العرش، عن كل الأحداث العامة رفيعة المستوى تقريباً في الأشهر الأخيرة. واضطرت للتغيب عن إلقاء الخطاب لتجدد مشكلات صحية تتعلق بالحركة. وارتدى تشارلز، الذي حضر افتتاح البرلمان إلى جانب والدته في السنوات الأخيرة، زي الأميرال لقراءة جدول الأعمال. وعند عبارة "حكومتي سوف"، قال الأمير تشارلز "حكومة صاحبة الجلالة سوف...". ويعد الافتتاح الرسمي للبرلمان حدثاً ضخماً كانت تتجه فيه الملكة عادة إلى المجلس بمركبة احتفالات رسمية يرافقها خيالة في زي احتفالي. ويجسد الحفل، الذي يُقام في الربيع أو بعد الانتخابات العامة، الفصل بين السلطات منذ قرون بين التاج ومجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات والسلطة القضائية. وترتدي الملكة ثوباً رسمياً ملكياً قبل أن تقود موكباً إلى مجلس اللوردات، حيث تفتتح رسمياً الدورة البرلمانية الجديدة وتقرأ كلمة كتبتها الحكومة توجز خططها التشريعية. وتتلو الملكة الوثيقة بلهجة رسمية محايدة لتفادي أي شعور بالموافقة على السياسات أو رفضها، وهو نهج التزم به ابنها أيضاً اليوم الثلاثاء. ولم تغب الملكة عن هذه المناسبة سوى مرتين خلال فترة مُلكها المستمر منذ 70 عاماً، وكان ذلك في 1959 و1963، حين كانت حبلى بولديها آندرو وإدوارد.