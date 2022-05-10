الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
كبير الأساقفة في أوكرانيا يناشد بوتين
من مصنع أزوفستال للفولاذ في ماريوبول
10 مايو 2022 17:07

ناشد كبير الأساقفة في الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح للأشخاص المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول بالخروج. وتشهد المدينة قصفاً مستمراً تقريباً منذ بداية الحرب، ويعد المصنع آخر ملاذ لمقاومة القوات الروسية. وقال كبير الأساقفة أونفري إنه على بوتين التصرف كمسيحي والسماح للمدنيين والمقاتلين وقوات الأمن المحاصرين بالهروب إلى منطقة تسيطر عليها أوكرانيا أو دولة ثالثة. ووفقاً للسلطات الأوكرانية، مازال هناك نحو 100 مدني محاصرين في المصنع. بالإضافة لذلك، تقول مصادر روسية إن أكثر من 2000 مقاتل ومرتزقة أجانب يتحصنون داخل المصنع. وقد رفض المقاتلون حتى الآن مطالب بوتين بتسليم أنفسهم والتخلي عن أسلحتهم. وأكد الرئيس الروسي لهم أن القوات الروسية لن تداهم المنطقة الصناعية في حال سلموا أنفسهم. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن القائد السابق لكتيبة آزوف شبه النظامية، ماكسيم شورين، القول إن الجهود الدبلوماسية جارية لإنقاذ المقاتلين. وأضاف أن العملية جارية لتحرير ماريوبول من الحصار الروسي بعملية عسكرية، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتاً.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
من بيروت
عربي ودولي
سفراء مجلس التعاون يؤكّدون الحرص على وحدة لبنان
اليوم 18:20
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©