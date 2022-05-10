وزيرا خارجية ألمانيا وهولندا في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا
من أوكرانيا
10 مايو 2022 16:36
زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الهولندي فوبكي هويكسترا ضواحي كييف، ضمن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا الثلاثاء. ولم يُعلن مسبقاً عن أي من الزيارتين. وزارت بيربوك ضاحية بوتشا، حيث اتُّهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بعدما عُثر في الشوارع على جثث عشرات الأشخاص باللباس المدني. والتقت الوزيرة سكان المنطقة. بدوره، أعلن هويكسترا على تويتر أنه وصل صباحاً إلى «كييف لإجراء لقاءات مع الحكومة الأوكرانية، برفقة زميلتي أنالينا بيربوك». وأفاد: «بدأت زيارتي في إيربين، إحدى ضواحي كييف». وتقع بلدة إيربين على مقربة من بوتشا ويشتبه بأن القوات الروسية ارتكبت فيها فظائع أيضاً. ونشر الوزير الهولندي صوره قرب أبنية بدت آثار الحرب واضحة عليها.وقال على تويتر: «تكشف المنازل والمباني المقصوفة تداعيات الحرب على حياة الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون هنا. لا يمكن أن تمر أفعال كهذه من دون عقاب»، مشيراً إلى أن حكومته تشارك في «عدة جهود للمحاسبة». ومن المقرر أن يلتقي هويكسترا في وقت لاحق الثلاثاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الهولندية.