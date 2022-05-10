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هذه مطالب رئيس كوريا الجنوبية الجديد لبيونغ يانغ
يون سوك-يول
10 مايو 2022 16:03

دعا الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سوك-يول جارته الشمالية إلى نزع سلاحها النووي مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة، وذلك في خطاب القسم الدستوري الثلاثاء، معتبراً أن صواريخ بيونغ يانغ تهديد للأمن الإقليمي والدولي. يتسلم يون (61 عاماً) الذي باشر مهامه في غرفة محصنة تحت الأرض بإحاطة أمنية حول كوريا الشمالية، سدة الرئاسة في وقت تشهد العلاقات مع الشمال توترات شديدة، مع إجراء بيونغ يانغ 15 تجربة على أسلحة منذ يناير، بينها تجربتان صاروخيتان الأسبوع الماضي. وأعلن يون، المدعي العام السابق الذي حقق فوزاً بهامش ضئيل في انتخابات مارس، في خطاب القسم أنه مستعد لإرسال مساعدات اقتصادية قادرة على إحداث تغيير، إلى الشمال في حال تخلت بيونغ يانغ أولاً عن أسلحتها النووية. وقال: «في حال شرعت كوريا الشمالية بصدق في عملية نزع السلاح النووي، نكون على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم خطة جريئة من شأنها تعزيز اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير وتحسين نوعية الحياة لشعبها».

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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