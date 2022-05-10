تصريحات أوكرانية غير مسبوقة ضد أوروبا

صرح مسؤول أوكراني بأن بلاده ليست في حاجة لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تتضمن هذه العقوبات حظرا لاستيراد النفط الروسي. ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء عن إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني القول: "أوكرانيا لن تحتاج إلى الحزمة السادسة من العقوبات إن لم تتضمن حظرا نفطيا، لأن هذه واحدة من العقوبات الرئيسية التي يجب فرضها اليوم، ومن المفترض أن تحقق نتيجة فورية". وأقر بأن هناك دولا لا تدعم فكرة التخلي عن النفط الروسي، لكنه أضاف أن محادثات ومشاورات تجري معها باستمرار. كما أقر بأن حزمة العقوبات الجديدة التي يجري الحديث بشأنها حاليا، وهي السادسة ضد روسيا، لن تكون الأخيرة بالتأكيد، لأن أوكرانيا تحتاج إلى عقوبات أخرى لإضعاف روسيا. يأتي هذا وسط أنباء عن انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر المقترح للنفط الروسي. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية: إن المحادثات حول الحظر لم تحقق أي تقدم مطلع الأسبوع نظرا لأن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك تسعى للحصول على إعفاءات أكثر سخاء من الحظر.