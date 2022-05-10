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خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" إلى الرياض
خادم الحرمين الشريفين
10 مايو 2022 14:08

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من الجمهورية اليمنية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفينيولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه مملكة العطاء والإنسانية من خدمات متعددة للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.

المصدر: وكالات
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