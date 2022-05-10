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الجيش المصري يحبط تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر والمخدرات
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر والمخدرات
10 مايو 2022 08:46

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الجيش المصري إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا.
وأكد الجيش المصري، الاثنين، أن قوات حرس الحدود لديه ضبطت عربتي دفع رباعي من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب و7 بندقية قناصة و2 رشاش كلاشنكوف، وعدداً آخر من البنادق والمدافع المحمولة على الكتف (آر بي جي)، فضلاً عن ضبط (1162) طلقة مختلفة الأعيرة.
وأشار الجيش المصري إلى ضبطه هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن القوات نجحت في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.
وكان المتحدث باسم الجيش المصري، أعلن أول من أمس إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، مشيراً إلى أن الهجوم أودى بحياة ضابط و10 جنود، وأصاب 5 أفراد، فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن «العمليات الإرهابية» لن تنال من عزيمة الوطن وقواته المسلحة في «اقتلاع جذور الإرهاب».
ولفت المتحدث باسم الجيش المصري إلى أن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت الهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، موضحاً إلى مطاردة القوات المصرية للعناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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