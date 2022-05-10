تفاصيل جريمة مروّعة هزت لبنان

هزّت جريمة مروّعة الشارع اللبناني الاثنين، بعدما أقدم شاب في منطقة الشياح، إحدى ضواحي العاصمة بيروت، على ذبح والدته وطعنها، أثناء تأديتها الصلاة في منزلها.



في التفاصيل، ألقت القوى الأمنية في لبنان القبض على الشاب (ه. س)، بتهمة توجيه طعنات لوالدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها خلال تأديتها لصلاة الظهر، مما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ استدعى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، إلى أن فارقت الحياة بعدها متأثرة بجراجها.

وبعد الجريمة، هرب القاتل من المنزل إلى أن لحقت به مجموعة من شبان الحي وتمكنوا من القبض عليه ثم تسليمه إلى القوى الأمنية، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية لبنانية.

ووفق المعلومات، فإن الشاب كان يعاني مؤخراً من حالة فصام ظاهرة العوارض، حيث أكد الجيران أن حالته ساءت في الآونة الأخيرة في حين لم يكن يشكو من أية عوارض في الماضي، بل شهد الجميع بحسن سلوكه.

كما أشار البعض إلى أنه سبق لوالدته أن عرضته في محاولة لعلاج حالته، دون نتيجة.

إلى ذلك، انتشر للشاب مقطع مصور أثناء القبض عليه، ظهر فيه يتمتم بكلمات غير مفهومة، فيما كأنه فاقد للوعي.





