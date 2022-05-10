الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تفاصيل جريمة مروّعة هزت لبنان
عناصر من الشرطة اللبنانية (أرشيفية)
10 مايو 2022 08:12

هزّت جريمة مروّعة الشارع اللبناني الاثنين، بعدما أقدم شاب في منطقة الشياح، إحدى ضواحي العاصمة بيروت، على ذبح والدته وطعنها، أثناء تأديتها الصلاة في منزلها.

     
في التفاصيل، ألقت القوى الأمنية في لبنان القبض على الشاب (ه. س)، بتهمة توجيه طعنات لوالدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها خلال تأديتها لصلاة الظهر، مما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ استدعى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، إلى أن فارقت الحياة بعدها متأثرة بجراجها.

وبعد الجريمة، هرب القاتل من المنزل إلى أن لحقت به مجموعة من شبان الحي وتمكنوا من القبض عليه ثم تسليمه إلى القوى الأمنية، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية لبنانية.

ووفق المعلومات، فإن الشاب كان يعاني مؤخراً من حالة فصام ظاهرة العوارض، حيث أكد الجيران أن حالته ساءت في الآونة الأخيرة في حين لم يكن يشكو من أية عوارض في الماضي، بل شهد الجميع بحسن سلوكه.

كما أشار البعض إلى أنه سبق لوالدته أن عرضته في محاولة لعلاج حالته، دون نتيجة.

إلى ذلك، انتشر للشاب مقطع مصور أثناء القبض عليه، ظهر فيه يتمتم بكلمات غير مفهومة، فيما كأنه فاقد للوعي.

 

 

المصدر: وكالات
لبنان
بيروت
آخر الأخبار
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار
اليوم 18:17
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
للموقع كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©