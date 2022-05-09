هجمات سيبرانية تستهدف وزارات وجهات حكومية بألمانيا

برلين (وكالات)

أكدت الحكومة الألمانية، أمس، تعرض وزارات وجهات حكومية أخرى في الأيام القليلة الماضية لهجمات سيبرانية من دون ذكر مصادر هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ماكسميليان كال في مؤتمر صحفي دوري: إن «الهجمات الصغيرة نسبياً تم التصدي لها بنجاح ولم تؤدِّ إلى إحداث أضرار بشبكات الوزارات والجهات المستهدفة أو لسرقة معلومات حساسة».

وأكد المسؤول أنه يوجد تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية ذكرت فيه أن قراصنة من الروس هاجموا الاثنين مواقع وزارة الدفاع الألمانية والبرلمان الاتحادي «بوندستاغ» والشرطة الاتحادية والمستشار الاتحادي اولاف شولتس وجهات أخرى، واعترفت مجموعة القراصنة الروسية «كيلنت» بذلك على تطبيق المراسلة «تليجرام».

وقال المتحدث، إن السلطات الألمانية لم ترصد أي هجمات سيبرانية أكبر منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وسجلت الشرطة الألمانية وقوع 143 ألف و363 جريمة سيبرانية على مستوى ألمانيا في العام الماضي بارتفاع بنسبة تزيد عن 12% مقارنة بعام 2020، ورصدت الأجهزة زيادة قوية لاسيما في الهجمات المعروفة باسم «رانسوم وير» وهجمات «دي دي أو إس».