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قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى «أوديسا»
قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى «أوديسا»
10 مايو 2022 02:27

بروكسل (وكالات)

تسبب قصف صاروخي في عرقلة زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لمدينة أوديسا في أوكرانيا بشكل مؤقت.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أمس، اضطر المشاركون للاحتماء جراء سقوط صواريخ على المنطقة، وفقاً لمصادر في الاتحاد الأوروبي، قبل مواصلة المحادثات في ملجأ آمن.
وناقش الساسة التحديات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه أوكرانيا منذ الهجوم الروسي. وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع عبر رابط فيديو من كييف. وشمل جدول الأعمال أيضاً بحث خطط إنشاء صندوق تضامن لإعادة إعمار أوكرانيا. 
ونشر ميشيل صوراً لزيارته عبر «تويتر» ظهر فيها مع شميهال ومسؤولين آخرين.
ووفقاً لمصادر بالاتحاد الأوروبي، زار ميشيل أيضاً ميناء أوديسا، الذي شهد توقف شحنات الحبوب بسبب الحصار الروسي في البحر الأسود.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن «الكرملين لن يتمكن أبداً من إلغاء روح الحرية لديكم».
وقال: «يريد الكرملين قمع روح الحرية والديمقراطية لديكم، أنا مقتنع تماماً بأنه لن ينجح أبداً».

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