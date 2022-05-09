روسيا تحتج بشدة ضد الاعتداء على سفيرها لدى بولندا

موسكو (وكالات)

أعربت روسيا، أمس، عن احتجاجها الشديد لتعرض سفيرها لدى بولندا لاعتداء في أثناء مراسيم وضع إكليل من الزهور على ضريح العسكريين السوفييت في العاصمة البولندية وارسو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن السفير الروسي سيرغي اندرييف تعرض لاعتداء خلال مشاركته في مراسيم وضع الاكليل، مطالبة السلطات البولندية بضمان قيامه باستكمال هذه المراسيم بالذات وضمان أمنه بشكل كامل وحمايته من أي استفزازات. يذكر أن 477 ألف عسكري سوفييتي لقوا حتفهم خلال معارك عنيفة اندلعت إبان تحرير بولندا من الاحتلال النازي في عامي 1944 و1945.

وشهدت العلاقات الروسية - البولندية أزمة حادة نتيجة قيام السلطات البولندية بتدمير النصب التذكاري للعسكريين السوفييت في المدن والبلدات البولندية.