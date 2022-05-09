خادم الحرمين ومحمد بن سلمان يهنئان بوتين بـ «يوم النصر»

الرياض (وكالات)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم النصر الذي احتفلت به روسيا أمس. وقالت وكالة الأنباء السعودية: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى عيد انتصار بلاده.

وأشارت الوكالة إلى أن الملك سلمان وولي عهده تمنيا لبوتين الصحة والعافية ولحكومة وشعب روسيا المزيد من التقدم والازدهار.