بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا دفاعاً عن «الوطن الأم» بمواجهة تهديد دولة يدعمها الغرب، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار على النازية» عام 1945، معرباً عن ثقته بالنصر الوشيك في أوكرانيا.

وألقى بوتين خطاباً من الساحة الحمراء أمام آلاف الجنود الروس المشاركين في العرض العسكري بمناسبة ذكرى الانتصار السوفييتي على ألمانيا النازية عام 1945 قائلاً: «أتوجه إلى قواتنا المسلحة، أنتم تقاتلون من أجل الوطن الأم، من أجل مستقبله».

وعاد فلاديمير بوتين إلى قراره بشأن شن هجوم على أوكرانيا في 24 فبراير، مكرراً القول: إن كييف كانت تستعد لمهاجمة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد وسعت للحصول على القنبلة الذرية وتتلقى الدعم من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو ما يشكّل برأيه تهديداً وجودياً لروسيا.

وقال: «كان يتشكّل تهديد غير مقبول على الإطلاق، مباشرة على حدودنا»، مكرراً الحديث عن «نازيين جدد في أوكرانيا».

وارتدى عناصر الشرطة المنتشرة على طريق العرض في وسط موسكو بزات علق على كتفها الأيمن الحرف Z الذي أصح رمزاً لمناصري الحرب على أوكرانيا.

وهذا الحرف مطبوع على مركبات الوحدات المشاركة في النزاع.

وبعيداً عن موسكو، خلال العرض في نوفوسيبيرسك في سيبيريا، سارت في وسط المدينة مركبات من زمن الحرب العالمية الثانية ممهورة بالحرف Z.

وبعد خطاب بوتين، مر 11000 جندي وعشرات المركبات، بما في ذلك قاذفات صواريخ استراتيجية ودبابات، عبر الساحة الحمراء، ومن بينها وحدات عائدة من الجبهة الأوكرانية، وتم إلغاء العرض الجوي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومنذ أن نُصب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا في عام 2000، كُرّس العرض العسكري لإحياء ذكرى يوم النصر السوفييتي في 9 مايو على ألمانيا النازية، وكذلك لعرض القوة العسكرية الروسية بعد الانتكاسة التي منيت بها إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.

وفي مقطع فيديو نُشر قبل ساعة من خطاب الرئيس الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «لن ندع أحداً يستأثر بهذا الانتصار، ويستولي عليه».

وأضاف زيلينسكي في رسالة فيديو ظهر فيها وهو يسير في الجادة المركزية في العاصمة كييف: «في يوم النصر، نحن نقاتل من أجل نصر آخر، والطريق إلى النصر طويل ولكن ليس لدينا شك في انتصارنا»، وأضاف «انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن».

وبعد شهرين ونصف الشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تركز القوات الروسية هجومها على شرق البلاد، إذ اضطرت هيئة أركان الجيش الروسي إلى مراجعة أهدافها وخفض طموحاتها بالسيطرة على البلاد والعاصمة بعدما فشلت أمام أبواب كييف في وجه قوات أوكرانية أكثر حماسة وصموداً مما كان متوقعا ومجهزة بأسلحة قدمتها الدول الغربية.

وقال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفغين ينين، في مقطع فيديو نُشر على حساب الوزارة على «تيلجرام»: «كان من الأفضل أن يشرك بوتين عشرات الجنود الروس الجرحى في العرض العسكري في روسيا، أو أن يستعرض 20 ألف نعش في الساحة الحمراء حتى ترى الأمهات الروسيات كيف مات أبناؤهن أو أصيبوا في أوكرانيا».

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك في تغريدة على «تويتر» رداً على الحجج التي كررها فلاديمير بوتين أمس: «لم يكن لدى دول (الناتو) أي نية في مهاجمة روسيا، ولم يكن لأوكرانيا نية في مهاجمة القرم، إن الجيش الروسي يموت ليس دفاعاً عن بلاده، بل في محاولة لاحتلال دولة أخرى».

وأضاف: «لم يكن هناك سبب منطقي لهذه الحرب باستثناء الطموحات الإمبريالية المؤلمة لروسيا». وكان ميدان الاستقلال الشهير شبه خال في كييف، ويخضع لمراقبة عددٍ من دوريات الشرطة، فيما قطع دوي صفارات الإنذار الهدوء من حين لآخر.

ودعت أوكرانيا بتأييد من عشرات الدول أمس، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على الهجوم الروسي الخميس المقبل.

وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو: «هذه المبادرة تدعمها نحو 60 دولة من جميع مناطق العالم. معاً، نوجه رسالة قوية أخرى إلى بوتين وزمرته من مجرمي الحرب: أنتم معزولون كما لم يحدث من قبل».

ميدانياً، دارت أمس، معارك قوية جداً حول روبيجني وبيلوغوريفكا في منطقة لوجانسك، حسبما قال الحاكم سيرغي غايداي.

وأضاف: «ينشط الطيران بالإضافة إلى المدفعية وقذائف الهاون، وهناك العديد من مقاتلي الجانبين».

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس: إن القوات الروسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تنفذ عمليات مداهمة في محاولة للاستيلاء على مصنع «آزوفستال» للصلب في ماريوبول، حيث يتحصن مئات المدافعين عن مدينة دمرها الحصار المستمر منذ شهور.