مقتل 12 بكمين في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قُتل 12 شخصاً في كمين نصبه مسلحون مجهولون في شمال بوركينافاسو، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء البوركينية، نقلاً عن مصادر أمنية محلية.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تسبب في مقتل 10 من عناصر موالية لجيش بوركينافاسو ومدنيَّين اثنين.

وأكد مسؤول محلي مقتل 10 من أفراد جهاز «متطوعو الدفاع عن الوطن»، موضحاً أن 4 آخرين جرحوا وتم توفير الرعاية لهم في «دوري». وأشار المصدر أيضاً إلى مقتل ثلاثة آخرين من «متطوعي الدفاع عن الوطن» في هجوم آخر الجمعة في «ريتكولغا» بإقليم «نامينتينغا» شمال البلاد أيضاً.

ويدفع أفراد هذه القوة، وهم مدنيون يساعدون الجيش، وتلقوا تدريباً غير كاف، ومسلحون بشكل سيئ، ثمناً باهظاً في مكافحة الإرهابيين في بوركينا فاسو.

وتشهد عدد من مناطق بوركينافاسو، خصوصاً في الشمال والشرق هجمات مسلحة منذ العام 2015، تنفذها جماعات بعضها يوالي تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وقد أودت بحياة أكثر من 2000 شخص، وتسببت في نزوح 1.8 مليون آخرين.