52 قتيلاً بهجوم في الكونغو

كينشاسا (وكالات)

قتل 52 شخصاً على الأقل بهجوم مسلح شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.

وذكرت السلطات الكونغولية أن جماعة مسلحة شنت هجوماً على مجموعة من القرى في إقليم «إيتوري» شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً واختطاف 100 آخرين، ونهب العديد من الممتلكات.

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين، ما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضاً لهجمات. وأمس الأول، قتل مسلّحون في فصيل «تعاونية تنمية الكونغو» المتمرد 35 شخصاً في هجوم استهدف منجماً للذهب في «إيتوري»، وفق ما أعلن مسؤول محلي. وقال جان بيار بيكيليسيندي المسؤول المحلي في قرية مونغوالو الواقعة ضمن نطاق منطقة دجوغو في تصريح: إن «متمردي الفصيل قتلوا أشخاصاً في منجم الذهب، هناك 29 جثة تم نقلها إلى مدينة بلوتو، ودُفنت في الموقع 6 جثث متفحمة».

وقال بيكيليسيندي إن بين القتلى رضيعا يبلغ 4 أشهر، وشدد على أن الحصيلة غير نهائية، نظراً لإلقاء جثث قتلى مدنيين في حفر المنجم، وفقدان أثر مدنيين آخرين، مشيراً إلى أن أعمال البحث مستمرة.