واشنطن تدعو للتوافق على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات الليبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف الليبية إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، واستئناف عملية عملية إنتاج وتصدير النفط.

وأجرى السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مشاورات سياسية مع رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، واستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط.

واتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع نورلاند، خلال لقائهما، أمس، على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، حسبما يطالب به الناخبون الليبيون، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

وكتب نورلاند: «أشجّع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي، والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات».

بدوره، أكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن الطرفين طالبا بتوافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة، كأقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى أزمة إغلاق النفط، حيث دعا الطرفان إلى فتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية. به الناخبون الليبيون. في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن الحقول النفطية ستفتح بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.

وأكد صالح، خلال لقاء جمعه في القاهرة مع نورلاند، أنه «سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية».

ووفق تصريح للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «فقد تناول لقاء صالح ونورلاند مستجدات

الأوضاع في ليبيا، وعدداً من الملفات، أهمها: إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وعمل الحكومة من مدينة سرت».

وفي هذا الشأن، أشار صالح إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة، ولن يتركها ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها، مؤكداً أنه «عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً».



خسائر وقف إنتاج النفط تتجاوز 70% من الإيرادات

أكد رئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي الصلح لـ«الاتحاد» أن الخسارة المالية جراء أزمة إغلاق تصدير النفط في الهلال النفطي تشكل حوالي 70% من إيراد الدولة، مشيراً إلى أن ذلك له آثار سلبية جداً على تمويل الميزانية العامة، موضحاً أن الإغلاق يساهم في ضعف البينة التحتية للنفط من الناحية الفنية، وهو ما يكلف الدولة الليبية ميزانية إضافية لإعادة الإنتاج.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته أمس، إلى اليوم الثلاثاء وأحال مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.



الاتحاد الأفريقي يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 28 من شهر مايو الجاري، اجتماعاً حول تطورات الوضع في ليبيا.

ويناقش الاجتماع، الذي تترأسه الكاميرون، عدداً من القضايا التي تواجه البلدان الأفريقية، في مقدمتها الإرهاب والتغيير غير الدستوري للحكومات والأزمات الإنسانية.

ويتزامن الاجتماع مع مساعي الاتحاد الإفريقي من أجل تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا من إحدى دول القارة، حيث سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين شخصية أفريقية كمبعوث خاص للمنظمة الأممية في ليبيا، وسط رفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، فيما يجد الترشيح دعماً من قبل روسيا والصين.