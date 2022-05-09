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عربي ودولي
«دول الميدان» تبحث في موريتانيا مكافحة الإرهاب
العاصمة الموريتانية نواكشوط
10 مايو 2022 02:27

نواكشوط (وكالات)

بدأت أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة العادية لاجتماع رؤساء أركان دول الميدان، التي تضم موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي، وذلك بهدف التنسيق في مجال الدفاع، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية. وأوضح مصدر قريب من الاجتماع أن قادة الأركان سيبحثون التنسيق المشترك بين أركان الدول المعنية في كافة المجالات ذات الصلة بالتعاون العسكري، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث التدابير الكفيلة بالتصدي للتهديدات الأمنية المشتركة، والحد من تفشي الجريمة المنظمة في الفضاء المشترك لهذه الدول. وتأسس تجمع قادة أركان دول الميدان بقيادة عسكرية موحدة لهيئات دول الميدان في 2010 ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر.
ويجتمع قادة أركان دول الميدان كل 6 أشهر للتنسيق بشأن محاربة التهريب العابر للحدود وتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وتستهدف عدة دول إفريقية هجمات إرهابية تنفذها جماعات مسلحة بعضها موال لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» أودت بحياة الآلاف، ونزوح الملايين.

موريتانيا
مكافحة الإرهاب
نواكشوط
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