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خفر السواحل المغربي ينقذ 221 مهاجراً غير شرعي
أرشيفية
10 مايو 2022 02:27

الرباط (وكالات)

أنقذت وحدات لخفر السواحل المغربية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، خلال الفترة من 02 إلى 08 مايو الجاري، 221 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون.
وأوضح مصدر عسكري من البحرية الملكية المغربية لوسائل الإعلام، أن هؤلاء الأشخاص، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وقوارب للتجديف، ودراجات مائية، فيما كان بعضهم يغامر بالهجرة سباحة في محاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية، مضيفاً أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل أن ينقلوا إلى الموانئ الأقرب بالمملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

المغرب
الهجرة غير الشرعية
المحيط الأطلسي
البحر الأبيض المتوسط
البحر المتوسط
المهاجرين
الهجرة إلى أوروبا
مكافحة الهجرة
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