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%60 من المغتربين اللبنانيين يقترعون للبرلمان
لبنانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية بالقنصلية اللبنانية في دبي (أ ف ب)
10 مايو 2022 02:28

بيروت (وكالات)

بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين التي أنجزت يومي الجمعة والأحد الماضيين نحو 60%.
وقال مدير شؤون المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم في مؤتمر صحفي أمس، «إن نسبة الاقتراع العامة بلغت نحو 60% في مختلف القارات، وهي نسبة غير نهائية، والنسبة النهائية ستصدر عن لجان القيد عند فرز أصوات المغتربين، والذي سيحصل بالتزامن مع فرز أصوات المقترعين اللبنانيين في الداخل بعد انتهاء العملية الانتخابية في 15 مايو الحالي».
وأعلن عن «الاستمرار في العمل خلال الأيام المقبلة لاستقبال كافة صناديق الاقتراع من الخارج».
وانطلقت أمس الأول، المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للبنانيين في 48 دولة في العالم، تعتمد يوم الأحد يوم عطلة. وانتهت عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في الخارج مع إقفال آخر صندوق في الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، صباح أمس.
وبلغ عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم الأحد 194348، يتوزعون على 191 مركز اقتراع.
وانطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية صباح الجمعة الماضية وانتهت مساء الجمعة، وكانت مخصّصة للبنانيين في 10 دول تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية. 
وبلغت نسبة الاقتراع 59%، ومن بين 30929 مسجلاً للاقتراع في الدول العشر خلال المرحلة الأولى من الانتخابات صوت 18225.
وبعد انتهاء العملية الانتخابية تنقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى بيروت بوساطة شركة شحن، بعد ختمها بالشمع الأحمر، ويتم إيداعها في مصرف لبنان تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية في 15 مايو المقبل. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في بلدان الاغتراب.
وستجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 مايو في الداخل لاختيار 128 نائباً يشكلون البرلمان اللبناني.

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