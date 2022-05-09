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تركيا: تحييد 12 مسلحاً كردياً شمالي سوريا
أرشيفية
10 مايو 2022 02:27

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 12 من المسلحين الأكراد شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، استمرار «تحييد الإرهابيين الذين يحاولون شن هجمات شمالي سوريا».
وقالت، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول، إنه «بفضل التدخل الناجح لقوات الكوماندوز، تم تحييد 12 إرهابياً من وحدات حماية الشعب الكردية السورية»، التي تقول السلطات التركية إنها الذراع السوري لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية التركية.
وتسيطر قوات تركية وأخرى مدعومة منها على مناطق بشمال سوريا، منذ أطلقت أنقرة عمليات عسكرية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين سيطروا في وقت سابق على مناطق حدودية سورية متاخمة لتركيا.
وفي سياق آخر، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.
وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري «سنحمي حتى النهاية إخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب، لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض»، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وتدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.
وأكّد الأسبوع الماضي «حزب الشعب الجمهوري» وهو أكبر أحزب المعارضة أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا خلال عامين.

وزارة الدفاع التركية
تركيا
سوريا
حزب العمال الكردستاني
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