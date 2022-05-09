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العراق: ندعو إلى اليقظة والحذر في مواجهة «داعش»
الرئيس العراقي خلال اجتماعه بوزير الدفاع
10 مايو 2022 02:28

بغداد (الاتحاد)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس، القوات العراقية إلى ضرورة اليقظة والحذر، وعدم ترك أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه، والعمل على تهديد أمن واستقرار العراقيين. وشدد صالح، خلال اجتماعه بوزير الدفاع جمعة عناد، على ضرورة مواصلة الضغط على «داعش»، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية للقيام بمهامهما. وأشاد، بحسب بيان للرئاسة العراقية، بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية، واعتقال عدد من الإرهابيين. وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها، والجهود المتواصلة للقوات المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب، وسير العمليات العسكرية الجارية على مختلف المحاور.

العراق
برهم صالح
داعش
القوات العراقية
مكافحة الإرهاب
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