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عربي ودولي
العراق يطالب بتنظيم ملف المياه مع دول الجوار
الرئيس العراقي خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية
10 مايو 2022 02:27

هدى جاسم (بغداد)

طالب الرئيس العراقي برهم صالح أمس، بتنظيم ملف المياه بين العراق ودول الجوار، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة.
وأكد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية مهدي رشيد، على أن ملف المياه يجب أن يكون أولوية قصوى، باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي.
ودعا إلى ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع وعدم الإضرار بالعراق.
كما دعا إلى ضرورة حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي. وشدد الرئيس العراقي على ضرورة أن يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق، والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين.
ويتعرض العراق حالياً لأزمة مائية خطيرة جراء إيقاف كل من تركيا وإيران التزاماتهما تجاه الحصص المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما في العراق.
كما تتسبب التغيرات المناخية، جراء انحسار هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، في جفاف عدد من البحيرات أبرزها بحيرة «ساوه» في محافظة المثنى جنوبي العراق وبحيرة «حمرين» في محافظة ديالى و«هور أبو زرق» في محافظة الناصرية و«العين الزرقاء» في واحة «الرحالية» بصحراء الأنبار.

العراق
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