الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
نجل ماركوس يحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية الفليبينية
جانب من احتفالات أنصار نجل ماركوس
10 مايو 2022 00:31

حقق نجل الرئيس الفيليبيني الأسبق فرديناند ماركوس فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية أعلنت صباح الثلاثاء (توقيت محلي) تمنحه تقدما كبيرا على أقرب منافسيه. بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات، حصد فرديناند «بونغ بونغ» ماركوس الابن نحو 30 مليون صوت، أي أكثر من ضعف حصيلة المرشحة الليبرالية ليني روبريدو.

بذلك بات ماركوس الإبن أول رئيس في تاريخ الديمقراطية الفيليبينية يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة منذ الدورة الأولى للانتخابات. وقد أطاحت ثورة شعبية نظام والده عام 1986 وانتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة للعيش في المنفى، قبل أن تعود إلى البلاد لتشكيل شبكة نافذة من الدعم السياسي.

وتعهد ماركوس الابن إعادة «وحدة» البلاد خلال فترة ولايته الممتدة ست سنوات. بدت حملة ماركوس الابن الانتخابية باهتة ولقى صعوبة في تعبئة مناصريه وجذب حشوداً أقل من منافسته ليني روبريدو. لكن يبدو أن سلسلة مناورات في الكواليس مع كتل سياسية أخرى كانت كافية للسماح له بالفوز.

وعلى وجه الخصوص تحالفه مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي التي يتوقع أن تفوز بانتخابات نائبة الرئيس التي جرت بشكل منفصل الاثنين.

المصدر: وكالات
الانتخابات الرئاسية
الفليبين
آخر الأخبار
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
للموقع كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©