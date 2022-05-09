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السيسي: علاقتنا مع أميركا ركيزة لأمن المنطقة
السيسي خلال استقباله قائد المنطقة المركزية الأميركية
10 مايو 2022 00:23

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه يجب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته.

جاء ذلك خلال استقباله بالقاهرة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.

وتناول اللقاء التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود، كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصةً أمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

المصدر: وام
مصر
عبدالفتاح السيسي
أميركا
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