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بايدن يجتمع مع ملك الأردن هذا الأسبوع
لقاء سابق لبايدن وملك الأردن
9 مايو 2022 23:45

قال مصدر مطلع، الاثنين، إن من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق هذا الأسبوع مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع أن تهيمن قضايا منطقة الشرق الأوسط على الاجتماع.

المصدر: وكالات
ملك الأردن
الأردن
جو بايدن
أميركا
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