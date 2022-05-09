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تصريح متشائم لماكرون بشأن الحرب في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)
9 مايو 2022 23:24

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه لا يرى حتى الآن أي بصيص أمل نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف ماكرون خلال زيارته إلى برلين في أول نشاط له بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية: «ما نريد تحقيقه هو وقف إطلاق للنار، في أقرب وقت ممكن».

وأضاف ماكرون أن هذا هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، ومن ثم التوصل في نهاية المطاف إلى الانسحاب الدائم للقوات الروسية، قائلاً: «هذا هو هدفنا».

وشدد ماكرون على ضرورة دعم أوكرانيا في مفاوضات السلام التي ستقرر أوكرانيا شروطها بنفسها.

وقال ماكرون «نحن نقف إلى جانب سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، لا أكثر ولا أقل»، مضيفاً «هذه المفاوضات، التي تلي وقف إطلاق النار، هي الوحيدة التي ستسمح باستعادة السلام».

المصدر: وكالات
روسيا
إيمانويل ماكرون
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ماكرون
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