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رد أميركي قوي على تصريحات بوتين في «ذكرى النصر»
نيد برايس
9 مايو 2022 23:10

اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذكرى تحقيق النصر على ألمانيا النازية "منافية للمنطق" وتشكّل إهانة للتاريخ عبر تصويرها الهجوم الروسي على أوكرانيا على أنه عملية دفاعية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "وصف ذلك بأنه عمل دفاعي ينافي المنطق بشكل واضح.. إنه إهانة لأولئك الذين خسروا حياتهم وسقطوا ضحية لهذا الهجوم".

المصدر: وكالات
واشنطن
أوكرانيا
أميركا
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