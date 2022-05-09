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مقتل 43 سجيناً بأعمال شغب في الإكوادور
نزلاء على سطح سجن بالإكوادور (أرشيفية)
9 مايو 2022 22:46

قتل 43 سجيناً على الأقل الاثنين في أعمال شغب اندلعت في سجن في الإكوادور، وفق ما أعلن المدعي العام.

وقالت السلطات، إن مواجهة اندلعت بين عصابتين داخل سجن بيلافيستا في سانتو دومينغو دا لوس كولورادوس، الواقعة وسط الإكوادور على بعد حوالي 80 كلم عن كيتو.

وقال مكتب المدعي العام على «تويتر»: «بلغ عدد السجناء القتلى حالياً 43»، مضيفاً أن الوضع «يتطور».

 

المصدر: وكالات
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