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إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا
قرب منزل رئيس وزراء سريلانكا
9 مايو 2022 22:20

أفاد مصدر إخباري، بأن أعيرة نارية أطلقت الاثنين من داخل مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية وإضرامهم النار في شاحنة متوقفة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصدّ المتظاهرين الغاضبين بعد أن هاجمهم في وقت سابق الاثنين موالون لرئيس الوزراء المستقيل ماهيندا راجاباكسا.

وأكدت مصادر في الشرطة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لمنع المحتجين من تجاوز الحزام الأمني داخل مقر الإقامة، حيث لا يزال راجاباكسا مع العديد من المقربين منه بعيد إعلانه استقالته.

المصدر: آ ف ب
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