هل تواجه فرنسا خطر «الإقصاء» من منطقة غرب أفريقيا؟
من العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية)
9 مايو 2022 22:15
يتعيّن على فرنسا أن تقرّ بتراجع دورها في أفريقيا وبأنها تواجه خطر «الإقصاء» إن لم تجرِ إعادة نظر في استراتيجيتها لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا عامة، وفق ما أكد الاثنين الباحث إيلي تيننباوم. وعشية تقرير سيصدره الثلاثاء «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية»، رسم مدير هذا المركز المتخصص في الدراسات الأمنية في حوار أجرته معه «فرانس برس»، صورة قاتمة للواقع الفرنسي في المنطقة، داعياً إلى إيجاد حلول تتيح تجنّب انهيار النفوذ الإقليمي الفرنسي. سؤال: تشيرون إلى «تراجع الأداء الاستراتيجي» لفرنسا في منطقة الساحل. لماذا؟ جواب: هناك دينامية استراتيجية تأتي نتائج معاكسة لتلك المرجوّة منها. سعت هذه الدينامية إلى إيجاد شراكة، لكنها أنتجت تصدياً، خصوصاً في مالي. سعت إلى وقف تدهور الوضع الأمني لكنها لم تنجح في ذلك. سعت إلى حماية مصالح فرنسا، لكن الأجواء المناهضة لفرنسا تزايدت. سؤال: هل هكذا يتجلى تراجع الأداء؟ جواب: العملية العسكرية (برخان) لم تفشل. كان الهدف مواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية، وإيجاد شراكات مع جيوش دول المنطقة. بصورة عامة، تحقق ذلك. لكنّ نواحي أخرى لم تنجح على غرار إعادة إرساء مقومات الدولة في مالي، خيار المضي قدماً في دعم عملية سلام كنا ندرك أنها لن تثمر والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الفرنسية التي، بكل استغراب، لم ترد يوما ضمن الأهداف الرسمية المعلنة. وفي العقود الماضية، ساد التردّد وتغيير المواقف، ما قوّض ثقة شركائنا بنا. سؤال: كيف يمكن عكس المسار الانحداري لصورة فرنسا في أفريقيا؟ جواب: هذا الأمر لن يكون سهلاً. يجب صرف التركيز عن العمل العسكري الفرنسي الذي يثير غضب المجتمعات الأفريقية. نقترح العودة إلى منطق الحضور، مع طاقم عسكري يتم نشره لفترة طويلة، وليس المنطق المتّبع حالياً والقائم على عمليات خارجية تولّد ضغطاً سياسياً من أجل تحقيق نتائج بما لا يتوافق مع جدول أعمال الجهة الشريكة. من ثم، يجب تسليط الضوء بشكل أكبر على المصالح السياسية والاقتصادية لفرنسا بما يدحض الاتهامات بالتآمر. هذه المصالح موجودة، وهي ليست بالضرورة مثالية، لكن يجب تجسيدها بأهداف على أرض الواقع. لهذه الغاية يحب ألا ننسى من نحن، قيمنا لها أهميتها. سؤال: تقترحون أيضاً قيادة عسكرية متكاملة لأفريقيا على غرار أفريكوم الأميركية، ما هي مقوّماتها؟ جواب: هناك تعقيدات بيروقراطية كثيرة تؤثر سلباً على الفاعلية وعلى الروابط مع الشركاء ناهيك عن تعدد العمليات العسكرية التي تكون كل مرة تحت قيادة مختلفة. علينا أن نشكّل قيادة موحّدة بدءاً بالتأهيل وانتهاء بالدعم العملاني، تكون لها رؤية موحّدة. من مزايا ذلك توحيد مرجعية الاستراتيجية الفرنسية لأفريقيا. وكذلك إيجاد هوامش للمناورة في مواجهة تحديات جديدة في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. نحن في نهاية دورة (...) إذا استمررنا على النحو نفسه هناك مخاطر كبرى تهدد بإقصاء فرنسا من مناطق شاسعة، وتتهدد مصالحها الكبرى.