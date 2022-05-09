الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
ذياب بن زايد يهنئ هزاع بن زايد
أنشيلوتي يعترف بـ«سر التفوق»!
«العقد» تتحطم على ملعب «الفرسان»!
الخبراء يناقشون خطط تطوير الكرة النسائية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول كوريا الشمالية
أرشيفية
9 مايو 2022 22:02
طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ بالستية مؤخراً، وتقرر أن يُعقد الاجتماع الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى فيه الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر، إن واشنطن التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في الشهر الحالي، كانت تفكر منذ نهاية الأسبوع الماضي بعقد اجتماع للمجلس بشأن آخر عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ.
المصدر: وكالات
مجلس الأمن
أميركا
كوريا الشمالية
الأكثر قراءة
عربي ودولي
تسجيل وفاة جديدة.. فيروس قاتل يرعب العراق
9 مايو 2022
دنيا
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية خلال أيام
7 مايو 2022
الإمارات
القبض على منتحل صفة رجال الأمن في الشارقة
8 مايو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©