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مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول كوريا الشمالية
أرشيفية
9 مايو 2022 22:02

طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل علني لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ بالستية مؤخراً، وتقرر أن يُعقد الاجتماع الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى فيه الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر، إن واشنطن التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في الشهر الحالي، كانت تفكر منذ نهاية الأسبوع الماضي بعقد اجتماع للمجلس بشأن آخر عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات
مجلس الأمن
أميركا
كوريا الشمالية
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