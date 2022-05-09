«حقوق الإنسان» يناقش الحرب في أوكرانيا

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة خاصة بخصوص أوكرانيا هذا الأسبوع بعد أن دعت كييف إلى النظر في الأوضاع لديها بما يشمل تقارير عن سقوط خسائر جسيمة في الأرواح بماريوبول. وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن الاجتماع، المقرر عقده يوم الخميس، قد يشمل إصدار قرار للجنة تحقيق في الحرب تشكلت حديثاً برفع تقرير مفصل للمجلس هذا العام. وألمانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة من بين 55 دولة على الأقل وقعت على الخطاب الذي طلب عقد الجلسة. وقال دبلوماسيون مؤيدون لأوكرانيا، إن التعبير عن التضامن معها مهم وسط مخاوف من تكثيف الهجمات الروسية لدى احتفال موسكو بذكرى النصر السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وكتبت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ التاسع من مايو واطلعت عليها رويترز "الوضع الحالي يتطلب اهتماماً عاجلاً من المجلس في ضوء التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق في بلدة بوتشا وغيرها من المناطق المحررة من البلاد والتقارير المستمرة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في مدينة ماريوبول". وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو جوميز لـ«رويترز»، إن الاجتماع سيُعقد يوم الخميس.