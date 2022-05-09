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بكين مدينة أشباح.. ومسؤول: وضع كورونا «خطير»
من الصين (أرشيفية)
9 مايو 2022 21:12

عمل ملايين الصينيين الاثنين من منازلهم بعد فرض إغلاق جديد لمكافحة تفشي كوفيد-19، ما حوّل بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى مدينة أشباح.

وقال المسؤول في المدينة شو هيجيان أمام الصحافة إن الوضع الصحي في العاصمة "خطير ومعقّد"، داعيًا السكان إلى عدم مغادرة بكين إلا لأسباب قاهرة.

وتواجه الصين منذ شهرين أسوأ موجة وبائية منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع عام 2020.

وتخضع بكين منذ أسبوع لقيود على التنقلات وقد أُغلقت أماكن عامة عدة فيها (مطاعم ومقاهي وصالات رياضة...).

وقررت السلطات الاثنين الحد من الوصول إلى الخدمات غير الأساسية فقط في حيّ تشاويانغ وهو الأكثر نشاطًا والأكثر اكتظاظًا في العاصمة، حيث ينبغي على الشركات الحدّ من عدد موظفيها العاديين إلى نسبة 5%. وبسبب ذلك، أُرغم عدد كبير من الموظفين على العمل من منازلهم.

وكان حيّ سانليتون التجاري والنشط جدًا في شرق بكين، خاليا صباح الاثنين.

وسيُفرض إجراء فحوص لا تتجاوز مدّتها 48 ساعة للدخول إلى الأماكن العامة، خصوصًا السوبرماركت وكذلك إلى المباني التي تضمّ مكاتب عمل.

وبات عدد الوفيات الإجمالي في الصين يتجاوز بالكاد 5 آلاف رسميًا منذ بداية أزمة كوفيد.

المصدر: وكالات
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