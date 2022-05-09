الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أردوغان: لن نطرد اللاجئين السوريين من تركيا أبداً
أرشيفية
9 مايو 2022 20:36

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية عن استضافة اللاجئين من سوريا المجاورة.

وقال أردوغان في إسطنبول اليوم الإثنين: «إنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، حتى إذا رغبوا في ذلك، ونحن لن نطردهم مطلقا من هذه الأرض».

وأضاف مخاطباً زعيم المعارضة كمال كليجدار اوغلو: «سوف نحمي هؤلاء الأشقاء الذين فروا من الحرب في سوريا حتى النهاية، وسعوا للجوء في بلادنا، يا سيد كمال».

وكان كليجدار أوغلو وسياسيون آخرون قد أعلنوا أنهم سوف يعيدون اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فازوا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.

ويوجد نحو 7ر3 مليون سوري مسجلين في تركيا وهم يشكلون بهذا أكبر حصة من اللاجئين في البلاد الذي يبلغ عددهم نحو ستة ملايين نسمة إلى جانب آخرين من العراق وأفغانستان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي، إنه جاري اتخاذ ترتيبات لتمكين مليون لاجئ من العودة إلى بلادهم بشكل طوعي.

المصدر: وكالات
تركيا
سوريا
اللاجئين السوريين
آخر الأخبار
فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
عربي ودولي
سياسي ألماني يوجه اتهامات إلى بوتين
اليوم 18:11
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في سيناء
اليوم 18:10
أرشيفية
عربي ودولي
حصيلة مرعبة لوفيات «كورونا» في أوروبا
اليوم 18:02
عينات للفحص عن كورونا
عربي ودولي
كشف أسباب زيادة إصابات كورونا في أفريقيا
اليوم 18:01
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©