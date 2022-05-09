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عربي ودولي
أردوغان: لن نطرد اللاجئين السوريين من تركيا أبداً
أرشيفية
9 مايو 2022 20:36
دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية عن استضافة اللاجئين من سوريا المجاورة.
وقال أردوغان في إسطنبول اليوم الإثنين: «إنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، حتى إذا رغبوا في ذلك، ونحن لن نطردهم مطلقا من هذه الأرض».
وأضاف مخاطباً زعيم المعارضة كمال كليجدار اوغلو: «سوف نحمي هؤلاء الأشقاء الذين فروا من الحرب في سوريا حتى النهاية، وسعوا للجوء في بلادنا، يا سيد كمال».
وكان كليجدار أوغلو وسياسيون آخرون قد أعلنوا أنهم سوف يعيدون اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فازوا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.
ويوجد نحو 7ر3 مليون سوري مسجلين في تركيا وهم يشكلون بهذا أكبر حصة من اللاجئين في البلاد الذي يبلغ عددهم نحو ستة ملايين نسمة إلى جانب آخرين من العراق وأفغانستان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي، إنه جاري اتخاذ ترتيبات لتمكين مليون لاجئ من العودة إلى بلادهم بشكل طوعي.
المصدر: وكالات
تركيا
سوريا
اللاجئين السوريين
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