الكاظمي يدعو للحفاظ على هيبة الدولة في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، واتخاذ إجراءات حازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون في البلاد.
وقال الكاظمي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي اليوم الاثنين: «إن هناك تحديات كبيرة يشهدها العراق، لاسيما خلال هذه المدة الانتقالية التي تزداد فيها مساحة التجاوزات»، وذلك بحسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف الكاظمي أن الخطة الأمنية لشهر رمضان وعيد الفطر أحبطت خطط الإرهاب في استهداف المدنيين والأسواق التجارية عبر العديد من الانتحاريين الذين أُلقي القبض عليهم.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن «العراق واجه تحديات كبيرة وظروفاً صعبة، ونجحنا في ملفات فيما مازالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد واستمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها».
وجدّد الكاظمي خلال الاجتماع التوجيهات السابقة «بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون ورفض أي تجاوز على المؤسسة الأمنية ومنتسبي القوات العراقية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين».
وبحسب البيان، فقد ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية والجهد الاستخباري المطلوب لتعزيز الأمن في عموم المحافظات، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ملاحقة عصابات المخدرات، ووضع استراتيجية جديدة للقضاء على تجارة المخدرات، وتدارس تشكيل جهاز خاص بصلاحيات واسعة لملاحقة تجار المخدرات.
يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي مازال ينشط في العراق رغم إعلان القضاء عسكرياً على التنظيم في نهاية عام 2017.