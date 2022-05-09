ماكرون يدعو إلى إنشاء «منظمة أوروبية» خاصة بأوكرانيا

وقال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا إنه «مؤيد» أيضًا «لمراجعة معاهدات» الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدّمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات.
وعبّرت 13 من أصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الاثنين عن معارضتها إطلاق آلية لتعديل المعاهدات.
وأقرّ ماكرون بوجود «نقاط خلافية» بين الدول الأعضاء حول الموضوع متمنيًا أن تناقش الدول الأعضاء هذه المسألة خلال قمة تعقد في يونيو.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية ستبدي «رأيها» الشهر المقبل بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في مداخلته بمناسبة يوم أوروبا، أشار ماكرون إلى أن أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي، هي أصلاً «عضو في قلب اتحادنا»، في وقت نظّمت موسكو احتفالًا عسكريًا ضخمًا بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.
لكنه أوضح أن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، «ستستغرق سنوات عدة، وفي الحقيقة عقودًا» مقترحًا بالتوازي، إنشاء «منظمة أوروبية جديدة».
وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، «هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن».