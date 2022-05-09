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لا لـ«إذلال» روسيا عبر أوكرانيا.. هل تغير موقف ماكرون؟
لا لـ«إذلال» روسيا عبر أوكرانيا.. هل تغير موقف ماكرون؟
9 مايو 2022 18:09

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من ستراسبورغ أن في سبيل إنهاء هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا، يجب بناء السلام دون «إذلال» روسيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي «غدًا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدًا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة... لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال».

روسيا
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
ماكرون
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