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مفاجأة للاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا
أرشيفية
9 مايو 2022 18:05

الاتحاد - أبوظبي

 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا، لافتة إلى أن الموقف قد يصدر الشهر المقبل (يونيو).

وتسارعت مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها، في فبراير الماضي.

 وقالت أورسولا فون دير لاين عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنها ناقشت مع مجموعة السبع دعم الاتحاد الأوروبي للملف الأوكراني.

وأضافت أن المفوضية تتطلع لتلقي الإجابات على استبيان عضوية الاتحاد خلال شهر يونيو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر مرارا خلال الأشهر الماضية أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول، في إشارة إلى دخول الاتحاد. وأوضح أن المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان معا نحو هذا الهدف الاستراتيجي.

 

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