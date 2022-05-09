«ذكرى الانتصار».. خطاب ناري لبوتين

فلاديمير بوتين يشاهد العرض العسكري ليوم النصر في الميدان الأحمر بوسط موسكو
9 مايو 2022 17:39
أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرى البطولة السوفيتية في الحرب العالمية الثانية لتحفيز الجيش الروسي في أوكرانيا ولكنه لم يقدم أي خارطة طريق جديدة للنصر واعترف بالتكلفة التي تكبدتها روسيا بين جنودها. وأدان بوتين في كلمته في الميدان الأحمر في ذكرى مرور 77 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية ما وصفه بالتهديدات الخارجية لإضعاف وتقسيم روسيا وكرر حججا استخدمها لتبرير الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير بأن حلف شمال الأطلسي يخلق تهديدات بجوار حدوده. وخاطب بوتين مباشرة الجنود الذين يقاتلون في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا والتي تعهدت روسيا "بتحريرها" من سيطرة كييف. وقال "أنتم تقاتلون من أجل الوطن الأم ومن أجل مستقبله وكي لا ينسى أحد دروس الحرب العالمية الثانية. ومن ثم ليس هناك مكان في العالم للجلادين والمحرضين والنازيين". وتضمن خطابه دقيقة صمت حدادا على "مقتل كل فرد من جنودنا وضباطنا الذي يشكل حزنا مشتركا وخسارة لا تعوض لأصدقائهم وذويهم" ووعد بأن ترعى الدولة أبناءهم وأسرهم. ولكن بوتين لم يعلن أي انتصار في أوكرانيا خلال كلمته التي استغرقت 11 دقيقة في اليوم الخامس والسبعين للهجوم الروسي على أوكرانيا. كما لم يذكر بوتين أوكرانيا بالاسم، ولم يقدم أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها الحرب. ولكن بوتين قدم خلال لقاء بثه التلفزيون في مكتبه بالكرملين بعد العرض التعازي لأرتيوم تشوجا والد قائد كتيبة روسية لقي حتفه في منطقة دونباس. وقال له "يتم تنفيذ كل الخطط. وما من شك إنه على هذا الأساس سيتم تحقيق نتيجة". وعبر وزير الدفاع سيرجي شويجو الميدان في سيارة سوداء حيث قام بتحية وحدات من بينها وحدات الصواريخ والحرس الوطني والمظلات وتهنئتها بمناسبة عيد النصر. وأعقب كلمة بوتين عرضا عبر الميدان ضم أحدث طرز من دبابات أرماتا وتي-90 إم وأنظمة صواريخ وصواريخ باليستية عابرة للقارات. وتم إلغاء عرض جوي مقرر بسبب الغيوم في الجو. ووضع بوتين بعد ذلك إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول ووضع أزهار القرنفل الحمراء على النصب التذكارية لمدن سوفيتية قاومت قوات هتلر. وكان من بينها كييف وأوديسا - في تذكير بالخسائر الفادحة التي تكبدها الأوكرانيون، مثل الروس، في الحرب.