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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
9 مايو 2022 12:17

 بدأ المواطنون في الفلبين اليوم الاثنين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأظهرت استطلاعات للرأي ما قبل الانتخابات، أن السيناتور السابق فرديناند "بونجبونج" ماركوس الابن، هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي ليحل محل الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي، الذي تتقدم ابنته العمدة سارة دوتيرتي كاربيو، السباق على منصب نائب الرئيس.

وتحل نائبة الرئيس ليني روبريدو في المركز الثاني في السباق الانتخابي الذي يشارك فيه 10 مرشحين. يشار إلى أن أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضوا وأكثر من 250 نائبا بالكونجرس وآلاف المسؤولين المحليين.

المصدر: وام
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