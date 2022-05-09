ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا

رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
9 مايو 2022 11:38
أعلنت وزارة الصحة في كوبا ارتفاع عدد قتلى الانفجار العرضي الذي هزّ فندق ساراتوغا في هافانا إلى 30 الأحد، أي أكثر بثلاثة قتلى عن الحصيلة المعلنة السبت.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "حتى الساعة 11:30 من صباح 8 أيار/مايو، أصيب 84 شخصا 24 منهم في المستشفى، وخرج 30 مصابا من المستشفى وقضى 30". وكانت قد أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 27 شخصا في الانفجار.
يعمل عناصر الإنقاذ منذ وقت مبكر صباح الأحد بحثا عن جثث تحت أنقاض المبنى في المدينة القديمة بهافانا. ووفق ما أفادت وزارة السياحة السبت، وقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة تزود به الفندق، وقد دمرت أربعة طوابق من المبنى ذي الطوابق الخمس.
وكان الفندق يخضع لعملية تجديد استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين من إغلاق أبوابه بسبب أزمة وباء كوفيد. شُيّد المبنى عام 1880 ليحوي محلات تجارية، وتم تحويله إلى فندق في عام 1933 وأصبح مؤسسة فاخرة في عام 2005.