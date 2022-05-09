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بوتين يعتزم إلقاء خطاب طال انتظاره في يوم النصر
بوتين: روسيا مستعدة لتوفير ممر آمن للمدنيين في مصنع آزوفستال بماريوبول
9 مايو 2022 09:44

تحتفل روسيا اليوم الاثنين بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا ، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا طال انتظاره حول التطورات في حرب بلاده ضد أوكرانيا.

وسيقام أيضا عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 11 ألف جندي. وسيكون في العرض 
أيضا دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وستشكل ثماني طائرات مقاتلة الحرف "زد" في السماء، وهو الرمز الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويرمز الحرف "زد" إلى عبارة 
روسية "ذا بوبيدو" والتي تعني " من أجل النصر".

وكانت هناك تكهنات بأن بوتين قد يأمر اليوم الاثنين بإجراء تعبئة عامة أو جزئية للجنود، على الرغم من أن الكرملين قد نفى بالفعل هذا الأمر ووصفه بأنه "لا معنى له".

وعلى عكس السنوات السابقة، فإنه لن يحضر العرض هذا العام ضيوف من الزعماء الأجانب.

المصدر: وكالات
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